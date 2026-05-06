В Оренбургской области изъяли из оборота 190 кг хлебобулочных и кондитерских изделий

В первом квартале этого года на территории Оренбуржья из обращения изъяли семь партий хлебобулочных и кондитерских изделий общим весом 189,72 кг из-за нарушения обязательных требований. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора Оренбуржья.

Причинами изъятия продукции стали отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции, нарушения требований к маркировке, срокам годности и условиям хранения изделий.

Всего было отобрано и исследовано 470 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по санитарно-химическим, микробиологическим, физико–химическим и радиологическим показателям. Проб, не соответствующих гигиеническим нормативам, не выявлено.

Руфия Кутляева