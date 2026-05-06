Петербуржцы уходят за книгами в онлайн: розничные продажи упали на 20%

Розничные продажи книг в Санкт-Петербурге за I квартал 2026 года сократились почти на 20%. По данным Ассоциации книгораспространителей и журнала «Книжная индустрия», средняя цена книги выросла на 18,5% за последний год, достигнув 611 рублей. При этом на маркетплейсах продажи книг в Петербурге увеличились на 25%, пишет «Деловой Петербург».

Согласно статистике, в целом по стране продажи книг в рознице за первые три месяца 2026 года сократились на 18,8%, в денежном выражении рынок потерял 5,8%. Сильнее всего упали продажи учебной литературы — на 29%.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что оборот книжной продукции в Петербурге на маркетплейсе в натуральном выражении за I квартал 2026 года вырос на четверть. По оценкам участников рынка, снижение покупательной способности напрямую сказывается на книжных продажах. Потребители выбирают книги в офлайн-магазинах, но покупают на маркетплейсах, где разница в цене в период акций может достигать 50–70% по сравнению с традиционной розницей.

