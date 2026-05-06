В Оренбуржье суд рассмотрит дело о мошенничестве с инсценировкой ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которому инкриминируется совершение преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июне 2022 года фигурант вместе с подельниками инсценировал ДТП с участием автомобилей «Лада» и «Мерседес-Бенц». Они заранее «совершили касательное столкновение транспортных средств, а затем расставили их на ул. Хабаровской» в Оренбурге. Таким образом они сымитировали аварию.

Страховая компания после получения документов о ДТП отказала в выплате, так как повреждения на автомобилях не соответствовали обстоятельствам произошедшего.

Обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, был объявлен в розыск и позднее задержан. Материалы в отношении его подельников уже рассматриваются судом.

Руфия Кутляева