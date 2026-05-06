Производство молока в Челябинской области выросло на 13%

За январь-март 2026 года производство молока в сельхозорганизациях Челябинской области составило 38,1 тыс. т. Это на 13% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

За три месяца увеличился удой молока на корову на 17,1% — до 2 т. Производство мяса скота и птицы на убой в первом квартале выросло до 92,8 тыс. т, или на 13,3%. Как отмечают в пресс-службе ведомства, это стало возможным благодаря инвестиционной деятельности самих хозяйств и поддержке их со стороны государства. В июне животноводческим предприятиям региона планируют выплатить в общей сложности 182 млн руб. на сохранение и увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Виталина Ярховска