Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону суд вынес решение по делу о продаже ветпрепаратов без лицензии

В Ростовской области суд признал индивидуального предпринимателя виновным в незаконной продаже ветеринарных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее, с февраля по март 2026 года, специалисты ведомства выявили факт реализации средств без лицензии. В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) и выдали предписание о снятии с реализации всех лекарств. Материалы дела направили в Арбитражный суд Ростовской области для рассмотрения.

Суд вынес решение о привлечении лица к административной ответственности. Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, предпринимателю назначили предупреждение.

Константин Соловьев

Новости компаний Все