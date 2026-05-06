Защита обжаловала приговор бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову

В Екатеринбурге адвокат обжаловал приговор Верх-Исетского районного суда бывшему редактору информационного агентства Ura.ru Денису Аллаярову, следует из данных картотеки суда. В апреле ему назначили пять лет колонии общего режима — приговор не успел вступить в силу, жалоба была зарегистрирована 5 мая.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дениса Аллаярова 21 апреля признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), свою вину он признал. Согласно обвинению, в апреле 2024 года он договорился со своим дядей Андреем Карповым, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу, что тот будет передавать ему оперативные сводки для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике. Полицейский согласился: по его словам, он хотел помочь племяннику в продвижении по карьерной лестнице. Общая сумма взятки составила 120 тыс. руб.

Суд 25 ноября назначил Андрею Карпову четыре года условно, учитывая его сотрудничество со следствием. Бывшие коллеги полицейского рассказали, что пересылали ему сводки по его просьбе. Начальник мотивировал это тем, что он должен понимать текущее положение по преступлениям в Екатеринбурге и Свердловской области.

Ирина Пичурина