Средняя цена нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти выросла до 3,33 млн рублей

По итогам апреля 2026 года средняя стоимость нового автомобиля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась на 4% за месяц и достигла 3,33 млн рублей. Такие данные приводят эксперты «Авто.ру Бизнес». Китайские марки впервые преодолели отметку в 4 млн рублей за машину, локальные бренды сохранили позиции в районе 2 млн рублей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в апреле зафиксирован рост предложения локальных марок на 18% с начала года и на 5% относительно марта. Китайские бренды увеличили предложение лишь на 1% за месяц, оно все еще ниже январского уровня. Средняя цена автомобиля китайской марки впервые превысила 4 млн рублей, прибавив 2,7% за месяц. Машины локального производства в среднем стоили 2,04 млн рублей.

На фоне общего подорожания ряд моделей заметно подешевели. Лидерами снижения цены стали Jetta VS7, Haval H3, Voyah Free, Jaecoo J6 и Omoda C5. Эксперты связывают ценовую динамику с изменением структуры предложения и колебаниями спроса в преддверии летнего сезона.

Кирилл Конторщиков