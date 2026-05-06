Число изнасилований в Удмуртии выросло в два раза в январе—апреле

Количество зарегистрированных изнасилований в Удмуртии увеличилось за год более чем в два раза — до 15 в январе—апреле. Об этом сообщили в прокуратуре республики. Общее число преступлений за указанный период снизилось на 22%, до 5,8 тыс. Также наблюдается рост числа противоправных актов, связанных с незаконным оборотом оружия — на 16,7%, до 48.

Надзорный орган фиксирует сокращение количества убийств за четыре месяца на 40,9% (13 случаев), фактов умышленного причинения вреда здоровья — на 46,3% (36), вымогательств — на 24,1% (41), мошенничества — на 19,7% (1,6 тыс.), краж имущества — на 19% (1,4 тыс.).

Напомним, подростки в Удмуртии совершили 115 преступлений в январе—марте, что на 81,9% больше, чем годом ранее.