Новый корпус Елизаветинской больницы за 5 млрд рублей построят в Петербурге
ООО «Суар-Групп» стало единственным участником и победителем конкурса на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе. Контракт стоимостью 4,95 млрд рублей заключен на прошлой неделе, завершить стройку планируется за два года, пишет «Деловой Петербург».
Пятиэтажное здание будет располагаться на улице Вавиловых
Пятиэтажное здание на улице Вавиловых будет включать операционный блок, отделение реанимации, блок лучевой диагностики и центральное стерилизационное отделение. Корпус рассчитан на 132 койко-места, предусмотрено 7 незадымляемых лестничных клеток и 21 лифт. С основным зданием больницы его соединят надземный и подземный переходы.
Срок действия контракта — до 28 апреля 2028 года.