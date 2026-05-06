Новый корпус Елизаветинской больницы за 5 млрд рублей построят в Петербурге

ООО «Суар-Групп» стало единственным участником и победителем конкурса на строительство нового корпуса Елизаветинской больницы в Калининском районе. Контракт стоимостью 4,95 млрд рублей заключен на прошлой неделе, завершить стройку планируется за два года, пишет «Деловой Петербург».

Пятиэтажное здание будет располагаться на улице Вавиловых

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Пятиэтажное здание будет располагаться на улице Вавиловых

Пятиэтажное здание на улице Вавиловых будет включать операционный блок, отделение реанимации, блок лучевой диагностики и центральное стерилизационное отделение. Корпус рассчитан на 132 койко-места, предусмотрено 7 незадымляемых лестничных клеток и 21 лифт. С основным зданием больницы его соединят надземный и подземный переходы.

Срок действия контракта — до 28 апреля 2028 года.

Кирилл Конторщиков