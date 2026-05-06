Жительница Кисловодска пострадала в ДТП на пешеходном переходе

В Кисловодске на улице Горького накануне, 5 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 не уступил дорогу 52-летней местной жительнице, переходившей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он совершил наезд на пешехода. Уточняется, пострадавшей назначили стационарное лечение.

Сотрудники автоинспекции установили, что водитель — мужчина, проживающий в соседнем регионе. За последние два года его 11 раз привлекали к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения. На момент аварии он был трезв.

