В Удмуртии устранили крупный ландшафтный пожар
Крупный ландшафтный пожар на площади 9,8 га ликвидировали вблизи деревни Поваренки в Завьяловском районе, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Огонь охватил сухую травянистую растительность на сельскохозяйственных землях. Пламя могло перекинуться на лес.
Для тушения применялись ранцевые воздуходувы—опрыскиватели и шанцевый инструмент — лопаты. В ликвидации участвовали работники муниципальной пожарной службы, местного лесничества, Государственной противопожарной службы и местные жители. Представитель МЧС устанавливает причину возгорания.