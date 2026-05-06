В Удмуртии устранили крупный ландшафтный пожар

Крупный ландшафтный пожар на площади 9,8 га ликвидировали вблизи деревни Поваренки в Завьяловском районе, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Огонь охватил сухую травянистую растительность на сельскохозяйственных землях. Пламя могло перекинуться на лес.

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Для тушения применялись ранцевые воздуходувы—опрыскиватели и шанцевый инструмент — лопаты. В ликвидации участвовали работники муниципальной пожарной службы, местного лесничества, Государственной противопожарной службы и местные жители. Представитель МЧС устанавливает причину возгорания.