Пассажиров трех московских рейсов отправили из Нижнего Новгорода автобусами

Аэропорт Нижнего Новгорода «Чкалов» 5 мая принял в качестве запасного 15 рейсов, следовавших в Москву. По решению экипажей пассажиры ожидали вылета на бортах или в терминале, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

После снятия ограничений в воздушном пространстве Москвы все 15 рейсов отправились в аэропорты назначения. При этом пассажиров трех рейсов по решению авиакомпании отправили в московский аэропорт Шереметьево трансфером на автобусах.

Галина Шамберина