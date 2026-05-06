В Удмуртии отменили оправдательный приговор по делу о загрязнении реки Ува

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор руководителю очистных сооружений предприятия «Ува-Молоко» по делу о загрязнении реки Увы после апелляции прокурора и жалобы минприроды республики. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

В феврале Увинский райсуд республики признал 36-летнюю инженера-эколога невинной в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло иные тяжкие последствия (ст. 246 УК).

Следствие считает, что фигурантка с сентября 2018-го по август 2024 года допускала сброс сточных вод с предприятия в Уву, зная о превышении предельных концентраций вредных веществ.

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор. Выводы предыдущей судебной инстанции признаны необоснованными и несоответствующими фактическим обстоятельствам. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение также в Увинский райсуд региона.