Прокуратура проводит проверку из-за подтопления двух сел в Красноярском крае

Прокуратура Красноярского края проводит проверку по факту подтопления сел Троицк и Бакчет. По данным ведомства, из-за сильных дождей произошел подъем воды в реке Усолка свыше 7 м при критической отметке чуть более 6 м.

В зону подтопления в селе Троицк попали 15 жилых домов, где проживают 29 человек. Из двух домов эвакуированы четыре человека. В селе Бакчет подтоплены огороды и частично надворные постройки двух домов, где проживают четыре человека. Размер ущерба определят после схода воды.

На территории Дзержинско-Тасеевского муниципального округа, где находятся населенные пункты, введен режим чрезвычайной ситуации.

