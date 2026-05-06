Гандболистки «Лады» поборются с «Астраханочкой» за бронзу чемпионата России

Стал известен соперник «Лады» в серии за бронзу чемпионата России по гандболу среди женских команд. Тольяттинский коллектив сыграет с «Астраханочкой».

Эти команды встречались в серии за третье место в прошлом сезоне. Бронзовые медали тогда завоевал клуб из Астрахани.

Первый матч серии до трех побед пройдет 12 мая в Тольятти. Следующие две игры запланированы в Астрахани на 18 и 20 мая.

Четвертый и пятый матчи в случае необходимости проведут в Тольятти 26 и 28 мая соответственно.

Андрей Сазонов