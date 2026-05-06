В Макушинском округе назначили временно исполняющую обязанности главы

Временно исполняющей обязанности главы Макушинского округа назначена Елена Соколова, сообщает пресс-служба правительства Курганской области. Ранее она занимала должность управляющего делами — руководителя аппарата администрации округа.

Предыдущего руководителя округа Александра Евсеева освободили от поста после выездной проверки правительственной комиссии 1 мая. Как сообщал губернатор Вадим Шумков, кадровые перестановки произошли из-за бездействия на местах. Помимо главы муниципалитета, назначена новая исполняющая обязанности заместителя главы по строительству и ЖКХ — Ирина Алексеева, которая ранее работала начальником отдела ЖКХ. В ближайшее время появится новый руководитель службы содержания и благоустройства Макушинского округа.

Виталина Ярховска