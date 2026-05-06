Петербургский «Водоканал» впервые взыскал ущерб с горожан за тряпки в канализации

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иски ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» к абонентам о возмещении ущерба за сброс посторонних предметов в канализацию. Это первые прецедентные решения, когда предприятию удалось через суд компенсировать затраты на ремонт оборудования и очистку сетей. Виновные оплатят восстановление насосного агрегата и перекладку участка сети.

Инциденты были зафиксированы в мае 2025 года. На канализационной станции на улице Пахомовской из-за засора вышел из строя насосный агрегат, а на Гатчинской улице потребовалась перекладка участка сети. При обследовании колодцев специалисты Водоканала извлекли тряпки, влажные салфетки, предметы личной гигиены и другие нетканые материалы.

Суд установил, что сброс мусора нарушает правила холодного водоснабжения и водоотведения, запрещающие сбрасывать в систему волокнистые материалы длиной более трех сантиметров. Абоненты обязаны контролировать состав сточных вод, но не сделали этого. Были доказаны вина абонентов и причинно-следственная связь между их действиями и наступившими последствиями.

В результате суд полностью удовлетворил требования Водоканала: абоненты возместят стоимость ремонта оборудования, работ по очистке сетей и судебные расходы.

