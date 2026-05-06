В больницы Тюменской области из-за укусов клещей обратились более 2,5 тыс. раз

По состоянию на 4 мая в Тюменской области зафиксировано 2547 случаев присасывания клещей, среди пострадавших — 642 ребенка до 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи присасывания клещей отмечены во всех муниципальных округах региона. С начала сезона зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом и один случай клещевого энцефалита. На текущий момент прививку сделали 99 020 человек.

Для предотвращения укусов клещей в местах массового отдыха, на кладбищах и территориях учреждений в апреле начаты акарицидные обработки. На данный момент обработано более 2,1 тыс. га, ведется контроль качества работ.

Ирина Пичурина