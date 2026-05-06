В Магнитогорске завели дело после наезда электросамокатчика на ребенка

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Причиной стал наезд водителя электросамоката на мальчика в Магнитогорске, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным управления Госавтоинспекции по городу, днем 4 мая неустановленный электросамокатчик двигался по двору около дома №127 на улице Советской. Он сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Пешеходу с травмами назначили амбулаторное лечение. В отношении водителя вынесено два определения о возбуждении дела о правонарушении в соответствии со ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) и ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). На данный момент полицейские ищут пользователя самоката.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска

