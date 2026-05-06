В Дагестане начали проверку из-за пожара в многоэтажном доме Хасавюрта

В Дагестане прокуратура начала проверку по факту возгорания в многоквартирном доме в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Дагестана

По предварительным данным, накануне, 5 мая, случилось возгорание на мансардном этаже дома на улице Селекционной. Проверка направлена на установление причин и обстоятельств возгорания, а также на оценку соблюдения норм пожарной безопасности. По итогам надзорных мероприятий рассмотрят возможность внесения актов прокурорского реагирования.

Константин Соловьев

