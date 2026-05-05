Угрозу беспилотников сняли в Волгоградской области

Режим «Беспилотная опасность» отменили в Волгоградской области. Об этом сообщило МЧС.

Об угрозе беспилотников сегодня, 5 мая, население оповестили после обеда. Меры действовали примерно 9 часов.

Опасность БПЛА в регионе объявляют ежедневно уже больше недели. Преимущественно об угрозе атак предупреждают во второй половине дня, а снимают утром следующего. До этого режим действовал с 15:17 4 мая до 8:55 следующего дня.

Нина Шевченко