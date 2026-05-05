Подростка из Ленобласти будут судить за хищение видеокарт на 1 млн рублей
Во Всеволожском районе Ленинградской области перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в мошенничестве с компьютерными комплектующими на сумму свыше 1 млн руб. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По версии следствия, несовершеннолетний организовал схему хищения через пункт выдачи заказов в Сертолово. Сначала он заключил договор купли-продажи ПВЗ с индивидуальным предпринимателем, получив контроль над точкой.
После этого подросток, как считают следователи, использовал зарегистрированные на посторонних лиц аккаунты в мобильном приложении и оформил от имени коммерческой организации заказ на поставку видеокарт. Получив товар в подконтрольном пункте выдачи, обвиняемый забрал комплектующие, не оплатив их.
Ущерб по делу превысил 1 млн руб. Подростку предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Материалы дела направлены в суд.