Главные новости за 5 мая. Ростов-на-Дону и область

В первом квартале 2026 года оборот розничной торговли в Ростовской области превысил 507,8 млрд руб. Это в сопоставимых ценах больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. 94,1% (+2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) оборота сформирован торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями.

Власти Ростова-на-Дону в 2026 году перечислили единовременную помощь 200 горожанам, чье имущество получило повреждения от осколков БПЛА. Общий объем выплат составил 3,1 млн руб.

Основными товарными группами в экспорте Ростовской области в Республику Беларусь стали машиностроительная продукция (22,2%) и продовольственные товары и сырье для их производства (19,9%).

До 2035 года в Аксае запланировано строительство 14 детских садов, семи школ, одного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), четырех медицинских учреждений, 47 объектов ЖКХ, восьми новых улиц и одного моста.

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении фактического руководителя и двух генеральных директоров компании, занятой в оптовой торговле зерном, необработанным табаком, семенами и кормами. Им вменяют преступление по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от налогов, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору) на сумму 482 млн руб.

Перебои в работе сетей связи в Ростовской области 5 мая объяснили проведением мероприятий, направленных на защиту безопасности населения.