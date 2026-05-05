В Ленобласти назначили нового главу комитета общего и профессионального образования

Председателем комитета общего и профессионального образования Ленинградской области назначена Ирина Кириллова. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

В администрации области рассказали, что госпожа Кириллова имеет педагогическое и юридическое образование. Первым местом работы стала Шумиловская школа, где она вела уроки истории, обществознания и экономики. После — руководила Красноармейской основной общеобразовательной школой, а затем Раздольевской средней школой, Сосновским центром образования.

В последние годы Ирина Кириллова занимала пост заместителя главы Приозерского района по социальным вопросам.

Матвей Николаев