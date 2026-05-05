Главные новости за 5 мая. Кавказ

В первом квартале 2026 года на Ставрополье наблюдается спрос на покупку готовых бизнесов. 91% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 5% — на поиск партнера, а 4% — на аренду бизнеса. На продажу бизнеса приходится 82% объявлений.

На аукцион выставлено имущество государственного унитарного предприятия «Правобережные тепловые сети». Одним лотом на торги выставлены 35 нежилых помещений и котельных, 27 трубопроводов и теплотрасс, а также 387 единиц оборудования. Начальная цена лота составляет 107 млн руб.

Парад Победы в Ставрополе пройдет без колонны военной техники. Это необходимая мера, продиктованная обстановкой. При этом сам парад состоится — с участием военнослужащих, представителей силовых ведомств, казачества.

В 2026 году из бюджета Ставропольского края направлено более 1 млрд руб. на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями больных, страдающих сахарным диабетом.

С 5 мая 2026 года осуществление полномочий Председателя Верховного Суда Республики Дагестан возложено на заместителя Председателя Верховного Суда Республики Дагестан Александра Гудимова.

В января-марте 2026 года индекс промышленного производства в Кабардино-Балкарской республике составил 109,3%. Увеличение объемов производства в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений составило 22,8%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром показатель вырос на 14,2%, а в обрабатывающих производствах — на 7,9%.