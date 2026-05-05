В отношении жителя Верхней Пышмы, угрожавшего малолетним девочкам, возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Верхней Пышмы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, подозреваемый, находясь в многоквартирном доме по улице Огнеупорщиков в Верхней Пышме, совершил инкриминируемое ему деяние (в частности, угрожал применением насилия) в отношении малолетних девочек, проживающих в одной из квартир данного дома.

«В настоящее время следователем СК России по уголовному делу выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— добавили в СКР.