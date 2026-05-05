Главные новости за 5 мая: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Мэр Воронежа в 2018–2024 годах, экс-гендиректор концессионера водоканала и канализационных сетей областного центра ООО «РВК-Воронеж» Вадим Кстенин займет в девелоперской ГК «Развитие» Сергея Гончарова должность заместителя генерального директора. Господин Кстенин как зам господина Гончарова будет отвечать в девелоперской компании за GR, в том числе за «ускорение согласовательных процедур». «РВК-Воронеж» после Вадима Кстенина возглавит экс-руководитель инспекции государственного строительного надзора Воронежской области Сергей Болгов.

Прокурор Воронежской области Валерий Войнов покинул пост. Информация о нем удалена с сайта прокуратуры региона. Исполняющим обязанности прокурора региона сейчас является Дмитрий Неверов, который с 2021 года является его первым заместителем. Валерий Войнов возглавлял прокуратуру Воронежской области чуть больше пяти месяцев.

Управление капитального строительства администрации Белгорода в рамках конкурса заключило контракт с «Белгороддорстроем» братьев Дарчинян для выполнения работ по пятому этапу благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Ленина. Компания была единственным участником торгов и не стала снижать начальную цену 243,1 млн руб. По информации ЕИС «Закупки», с 2023 года совокупная стоимость контрактов на первые четыре этапа благоустройства парка составила 1,4 млрд руб. Все они были заключены с «Белгороддорстроем».

Хамовнический райсуд Москвы частично удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ к бывшему сенатору от Белгородской области, основателю холдинга «Русагро» с активами в Черноземье Вадиму Мошковичу и другим соответчикам. В доход государства был обращен контрольный пакет акций ПАО «Группа "Русагро"» (651 млн). У самого господина Мошковича конфискованы 3,8 млрд руб., $1,8 млн и €1,6 млн.

Октябрьский районный суд Липецка начал рассмотрение уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 18,8 млн руб. в отношении пятерых организаторов оздоровительного центра «Путь здоровья» и центра корейских инноваций «Асана». Подсудимых обвиняют в «оказании псевдомедицинских услуг», обмане и хищении денег клиентов. Жертвами обмана в период с июня 2021-го по май 2024-го года стали 89 человек.

В первом квартале 2026 года жители Липецкой области заключили около 1,5 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования — на 63% больше, чем годом ранее. Объем выданных средств увеличился на 68%, до 5,3 млрд руб. Пиковый показатель выдачи пришелся на январь, когда липчане заключили ипотечные договоры на 2,1 млрд руб. В значительной степени динамика объяснялась стремлением граждан взять семейную ипотеку перед ужесточением условий программы.

Уголовное дело о госизмене возбуждено в отношении жителя Курской области 2002 года рождения. Следствие считает, что задержанный действовал в интересах спецслужб Украины и собирал информацию о военных и гражданских объектах. Курянин привлек не менее четырех близко знакомых ему жителей областного центра для сбора и передачи сведений, в том числе фотоматериалов.

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска курского АО «Агропромышленный альянс "Юг"» к АО СК «РСХБ-Страхование» о взыскании 280,3 млн руб. Компания зарегистрирована в Суджанском районе Курской области, который более полугода находился под контролем ВСУ — с августа 2024 года по март 2025-го. Защита намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции.

В Орловской области арбитраж полностью отказал по иску об изъятии путем продажи с публичных торгов недостроенной станции техобслуживания (СТО) в облцентре по адресу: улица Раздольная, 58а. Объект принадлежит индивидуальному предпринимателю и депутату горсовета Денису Харыбину. Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла настаивало, что СТО подлежит изъятию, поскольку утратил силу договор аренды одного из участков под недостроем.

Суд вынес приговор по уголовному делу о хищении более 3,6 млн руб. при благоустройстве парка культуры и отдыха в городе Котовск Тамбовской области. Двоим жителям региона назначили условные сроки — три и четыре года. Удовлетворен гражданский иск о взыскании с фигурантов суммы материального ущерба. По данным судебной картотеки на скамье подсудимых оказались Андрей Бутримов и Олег Шаров. Последний является гендиректором и совладельцем (49% долей) ООО «Витязь-строй», которому в 2019 году достался контракт на благоустройство парка.

Денис Данилов