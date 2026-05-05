В Петербурге впервые пройдет акция «Бессмертный флот»

В Санкт-Петербурге 9 мая впервые состоится акция «Бессмертный флот», посвященная памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.

В Петербурге 9 мая пройдет акция «Бессмертный флот»

В Петербурге 9 мая пройдет акция «Бессмертный флот»

«Это уникальное мероприятие, которое дает возможность почтить память экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны на Балтике»,— заявил господин Смирнов.

По его словам, в проекте примут участие парусные и моторные маломерные суда, на бортах которых разместят названия и изображения погибших кораблей. Среди участников акции будут военнослужащие — участники специальной военной операции, представители духовенства и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие пройдет в акватории Малой Невки. Наблюдать за прохождением судов можно будет с территории Крестовского острова вдоль Северной дороги.

Матвей Николаев