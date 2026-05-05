В КЧР поиски пропавших туристов осложнены снегом и особенностью рельефа

Поиски двух девушек из Астраханской области, которые не вернулись с горного маршрута в Карачаево-Черкесии, осложняются снежными условиями и сложным рельефом, сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, 25 апреля 2026 года женщины отправились в пеший поход в окрестностях Карачаевского района. 4 мая 2026 года туристки связались с родственниками и сообщили, что не могут спуститься обратно из-за погодных условий. После этого они перестали выходить на связь.

Наталья Белоштейн