Более 63 тысяч школьников Дагестана примут участие в ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

В 2026 году в Дагестане участие в ОГЭ и ЕГЭ примут более 63 тыс. школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ЕГЭ участие примут более 14 тыс. школьников, в ОГЭ — 49,7 тыс. человек.

Для ЕГЭ определены 71 пункт проведения экзаменов (ППЭ), для ГВЭ — 11 пунктов, для ОГЭ — 155 ППЭ. Работа по оборудованию экзаменационных пунктов продолжается.

Все аудитории оборудуются современными средствами видеонаблюдения. В экзаменационной кампании будут задействованы ответственные профильные службы, включая силовые структуры, техслужбы, районные и городские администрации.

Наталья Белоштейн