Суд смягчил меру пресечения фигурантам дела о налоговых махинациях в Карелии

Петрозаводский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий двум обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии. Как пишет ТАСС со ссылкой на свой источник, речь идет о бывшем мэре Петрозаводска и менеджере по персоналу компании «Олония» Галине Ширшиной, а также юристе предприятия Наталье Григорян.

Экс-мэру Петрозаводска избрали запрет действий, указывает источник

Экс-мэру Петрозаводска избрали запрет действий, указывает источник

Следствие просило отправить обвиняемых под домашний арест, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. В результате фигурантам запретили покидать место жительства с 22:00 до 06:00 до 27 июня 2026 года. После заседания обеих женщин освободили из-под стражи в зале суда.

Ранее, 5 мая, управление СК по Карелии сообщило о задержании трех фигурантов дела о неуплате налогов.

По версии следствия, с 2020 по 2022 год обвиняемые организовали схему дробления бизнеса для снижения налоговой нагрузки. Следствие считает, что для ухода от уплаты НДС была создана сеть взаимосвязанных компаний на упрощенной системе налогообложения, которые формально занимались оптовой и розничной торговлей продукцией комбината, но фактически работали как единая структура под общим брендом.

Предварительно ущерб федеральному бюджету оценивается более чем в 195 млн рублей. В рамках обеспечительных мер на имущество организации наложен арест. Расследование продолжается.

Матвей Николаев