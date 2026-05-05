Главные новости за 5 мая. Новороссийск
В многоквартирном доме в центре Новороссийска произошел пожар. Из МКД эвакуировали 15 человек.
Доходы консолидированного бюджета Геленджика в первом квартале 2026 года выросли до 4,16 млрд руб.
В атмосферном воздухе Новороссийска не обнаружили загрязнений.
Для проведения репетиции парада Победы в центре Новороссийска перекроют дороги вечером 5 мая.
Из-за репетиции парада в Новороссийске изменили схемы движения общественного транспорта.
Днем 5 мая в Новороссийске объявили тревогу по БПЛА и включили сирены. Сигнал был снят спустя 20 минут.
Для достройки проблемных ЖК «Суджук-Кале» и «Посейдон» в Новороссийске могут привлечь нового инвестора.
За неделю капуста в Новороссийске подорожала почти на 24%, цены повысились и на другие виды овощей.