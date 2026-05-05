В Тамбовской области 12-летний мальчик погиб под колесами поезда

Рабочий поезд №8837 сообщением Пачелма — Моршанск в Тамбовской области сбил 12-летнего мальчика, пересекавшего железнодорожные пути на мотоцикле. От полученных травм подросток скончался на месте. Об этом сообщили в Пензенской транспортной прокуратуре и Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 4 мая в Моршанске на станции 446 км (перегон Моршанск — Коршуновка). В СК уточнили, что поезд сбил мотоцикл на пешеходном переходе, не предназначенном для проезда автотранспорта. Начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).

Транспортная прокуратура также организовала проверку.

В середине апреля «Ъ-Черноземье» писал о возбуждении уголовного дела по факту схода вагонов грузового поезда в Тамбовской области. Речь идет о мартовском инциденте на сбрасывающем централизованном стрелочном переводе железнодорожной станции Жердевка Юго-Восточной железной дороги.

Денис Данилов