Объем выданных автокредитов на Ставрополье вырос на 13,8%

В январе-марте 2026 года в Ставропольском крае объем выданных автокредитов составил 5,8 млрд руб., что на 13,8% больше, чем аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 5,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в первом квартале 2026 года был отмечен в Москве (33,7 млрд. руб.), Московской области (26,8 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (18,5 млрд. руб.), Краснодарском крае (15,4 млрд. руб.) и Республике Татарстан (14,6 млрд. руб.).

В целом по России в первом квартале 2026 года автокредитов было выдано на 306,9 млрд. руб. или на 21,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 252,9 млрд. руб.

Наталья Белоштейн