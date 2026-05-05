Авиарейсы между Петербургом и Москвой отменяются и задерживаются
В Санкт-Петербурге вечером на вылет в Москву отменили 12 рейсов авиакомпаний «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines. При этом разрешения на прилет не дали восьми рейсам. Об этом сказано на табло в аэропорту Пулково.
Также семь рейсов Петербург — Москва задерживаются более чем на час. Сообщается, что три самолета, улетевшие в столицу, направились обратно в Пулково. В обратном направлении опаздывают шесть рейсов.