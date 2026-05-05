В Нижнем Новгороде до конца мая высадят почти 900 деревьев и кустарников

До конца мая в Нижнем Новгороде планируется высадить более 450 деревьев и почти 400 кустарников, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Он отметил, что высадка деревьев на днях завершилась в Большом сквере на площади Минина и на одноименной улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

«Для хорошей приживаемости в непростых городских условиях подобрали крупномеры с закрытой корневой системой, высотой до четырех метров и возрастом почти 10 лет. Ожидаем хорошей приживаемости, как и у ранее высаженных на улице Минина лип»,— добавил глава города.

Также новые деревья сейчас адаптируются после недавней посадки на площади Маркина, где еще ведутся работы. Напротив Речного вокзала планируется высадить остролистные клены, иргу, горную сосну, иву, сирень, барбарис, японскую спирею и смородину.

«До конца месяца в разных районах города появятся рябины, клены, липы, сосны, ели, туи, сирень, барбарис, спирея и можжевельник. За посадками будут внимательно следить, проводить необходимые подкормку удобрениями и полив»,— подытожил Юрий Шалабаев.

В случае, если зеленые насаждения не приживутся, подрядчик должен будет заменить их по гарантии.

Как сообщалось, в прошлом году в Нижнем Новгороде высадили около 11 тыс. деревьев и кустарников.

Андрей Репин