В Вологде за 2025 год из аварийных домов расселили 172 семьи
В Вологде в 2025 году из аварийного жилья расселили 172 семьи. Они получили новые квартиры или денежные компенсации, рассказал глава города Сергей Жестянников.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По его словам, в минувшем году жилищные условия улучшили 6,2% от общего количества нуждающихся в этом. Всего поддержку получили 200 семей, в которых проживают 354 человека.
Известно, что 23 семьи получили квартиры по договорам соцнайма. Также 35 семьям предоставили единовременные выплаты на улучшение жилищных условий.