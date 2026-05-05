В Вологде за 2025 год из аварийных домов расселили 172 семьи

В Вологде в 2025 году из аварийного жилья расселили 172 семьи. Они получили новые квартиры или денежные компенсации, рассказал глава города Сергей Жестянников.

В Вологде расселили 172 семьи из аварийного жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в минувшем году жилищные условия улучшили 6,2% от общего количества нуждающихся в этом. Всего поддержку получили 200 семей, в которых проживают 354 человека.

Известно, что 23 семьи получили квартиры по договорам соцнайма. Также 35 семьям предоставили единовременные выплаты на улучшение жилищных условий.

Матвей Николаев