В Ростове вынесли приговор подозреваемому в содействии террористам

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении Шохруха Шарипова по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (пособничество в совершении преступлений, связанных с террористической деятельностью). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что с 2017 по 2024 год обвиняемый ознакомился с материалами религиозно-экстремистского характера в интернете, после чего начал разделять радикальную идеологию международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (признана террористической и запрещена в РФ). Желая оказать содействие террористам, Шарипов с сентября 2023 года по февраль 2024 года, находясь на территории Донецкой Народной Республики, передал одному из участников организации реквизиты своей банковской карты и номер телефона. Кроме того, в апреле 2024 года он попросил третье лицо перечислить на его счет 10 тыс. руб. для передачи участникам МТО и убеждал присоединиться к организации.

Приговором суда фигуранту назначено 12 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Апелляционном военном суде.

