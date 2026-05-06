В Черноземье 7 мая ожидается ясная и теплая погода, до +29°C

В четверг, 7 мая, жителей Черноземья ожидает солнечная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от +14°C до +29°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +27°C, вечером опустится до +22°C, а к ночи до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем — до +28°C, вечером температура составит +24°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +20°C, днем он поднимется до +27°C, вечером опустится до +23°C и еще до +15°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +21°C, днем потеплеет до +28°C, вечером будет +24°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет +20°C, днем — +28°C, к вечеру температура опустится до +24°C, а ночью — до +16°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове температура составит +21°C, днем поднимется до +29°C, вечером спадет до +24°C и еще до +16°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова