В Новороссийске капуста подорожала почти на 24% за неделю

За прошедшую неделю в Новороссийске стоимость белокочанной капусты увеличилась на 23,86%, согласно данным городского управления экономического развития. В период с 27 апреля по 4 мая также выросли цены на морковь, яблоки и масло.

По результатам мониторинга средних розничных цен на отдельные виды социально значимых продуктов, стоимость белокочанной капусты увеличилась с 36,60 руб./кг до 45,33 руб./кг за отчетную неделю. Морковь подорожала на 20,93% с 50,17 руб./кг до 60,67 руб./кг, а цена на отечественные яблоки выросла на 10,67% с 140,66 руб./кг до 155,67 руб./кг.

Сливочное масло, фасованное в пачки весом 200 г, за неделю с 27 апреля по 4 мая подорожало на 1,08%. Его стоимость составляет 208,52 руб. за пачку вместо 206,30 руб. неделей ранее. Рафинированное подсолнечное масло в бутылке стало дороже на 4,11%.

За неделю в Новороссийске снизились средние розничные цены на картофель на 4,82%, он подешевел с 55,33 руб./кг до 52,67 руб./кг. Репчатый лук стал дешевле почти на 10%, стоимость 1 кг составляет 49,33 руб. вместо 54,75 руб.

