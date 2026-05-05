Число самозанятых на Ставрополье выросло на 26% за год

За год на Ставрополье число самозанятых выросло более чем на 26% — на 50 тыс. По итогам 2025 года в регионе насчитывалось 239,5 тыс. самозанятых. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

За пять лет количество самозанятых в крае выросло в семь раз — с 31 тыс. в апреле 2021 года до 251 тыс. в апреле 2026 года.

Министр отметил, что с 2019 года и до конца 2028 года в качестве эксперимента в РФ действует специальный налоговый режим, который позволяет самозанятым платить налог с доходов от профессиональной деятельности по льготным ставкам без необходимости сдавать декларации.

По статистике в регионе организации чаще всего нанимают самозанятых для выполнения задач в организации выставок, архитектуре, строительстве, рекламе и маркетинге.

Наталья Белоштейн