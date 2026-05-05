В Калининградской области ограничат связь и интернет до 9 мая

Жители Калининградской области могут столкнуться с перебоями в работе мобильной связи и интернета. Ограничения будут действовать до 9 мая, сообщили в правительстве региона.

Ограничения вводятся в связи с мерами безопасности в праздничные дни

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснили власти, ограничения вводятся в связи с мерами безопасности в праздничные дни. Жители и гости региона могут столкнуться с временными сбоями, включая работу банковских терминалов. Власти рекомендовали заранее планировать маршруты.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что операторы связи Петербурга однозначно не подтвердили отключение интернета на 9 мая.

Карина Дроздецкая

