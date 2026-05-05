Начальник отдела благоустройства Ростова заподозрили в крупной взятке

В отношении начальника отдела благоустройства МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Первомайского района города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Фигурант получил от местного жителя 100 тыс. руб. за выдачу разрешения на уничтожение деревьев на муниципальном участке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фигуранта сотрудники ФСБ задержали 9 апреля 2026 года при получении части от общей суммы — 700 тыс. руб.

По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере). Он заключен под стражу.

Наталья Белоштейн