Мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на самокатах

На прокатных самокатах и велосипедах появились наклейки с фальшивыми QR-кодами. При их сканировании можно лишиться денег. О новой мошеннической схеме предупредили петербуржцев в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

QR-код ведет на сайт, где мошенники просят ввести данные банковской карты для «аренды». В итоге деньги оказываются у злоумышленников.

В полиции рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта, проверять, не наклеен ли подозрительный стикер поверх фирменного QR-кода, и ни в коем случае не вводить личные данные на сторонних сайтах.

Карина Дроздецкая

