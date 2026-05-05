Мошенники начали размещать фальшивые QR-коды на самокатах

На прокатных самокатах и велосипедах появились наклейки с фальшивыми QR-кодами. При их сканировании можно лишиться денег. О новой мошеннической схеме предупредили петербуржцев в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

QR-код ведет на сайт, где мошенники просят ввести данные банковской карты для «аренды»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

QR-код ведет на сайт, где мошенники просят ввести данные банковской карты для «аренды». В итоге деньги оказываются у злоумышленников.

В полиции рекомендуют пользоваться только официальными мобильными приложениями для аренды транспорта, проверять, не наклеен ли подозрительный стикер поверх фирменного QR-кода, и ни в коем случае не вводить личные данные на сторонних сайтах.

Карина Дроздецкая