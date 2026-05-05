В Дагестане чиновника обвинили в удорожании проекта ремонта дорог

Следственным отделом по Кировскому району СУ СК России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника государственного казенного учреждения, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при строительстве дорог. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021–2022 годах обвиняемый, работая в дирекции строящихся объектов «Новострой» и являясь ответственным за подготовку технического задания по реконструкции дорог в Новолакском районе, не включил в него обязательные требования, предусмотренные нормативными документами.

«В дальнейшем обвиняемый не обеспечил выявление и устранение недостатков проектной документации, в результате чего она была принята без замечаний и оплачена», — отметили в ведомстве.

Из-за действий обвиняемого пришлось скорректировать проект, провести повторную госэкспертизу, что привело к удорожанию проекта на 2,8 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Наталья Белоштейн