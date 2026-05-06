Банк «Центр-инвест» вошел в ТОП-5 крупнейших кредиторов МСБ
Банк «Центр-инвест» занял 4-е место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему выданных кредитов МСБ за 2025 год
В 2025 году на развитие бизнеса клиентов банк «Центр-инвест» выдал 121 млрд рублей кредитных средств, 78% из которых получили компании из сегмента малого и среднего бизнеса.
Банк «Центр-инвест» эффективно управляет рисками, придерживается консервативного подхода в вопросе кредитования. Качественный кредитный портфель позволяет банку сохранять низкий уровень процентных ставок, не «закладывая» в них избыточные риски, а объем просроченной задолженности по портфелю МСБ стабильно снижается на протяжении последних трех лет. По итогам 2025 года просроченная задолженность по кредитам в банке «Центр-инвест» составляет менее 1%.
Это отвечает принципам устойчивого клиентоцентричного банкинга — развитие долгосрочных доверительных отношений с клиентами, а не получение сиюминутной прибыли.
