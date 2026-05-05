Всероссийский финансовый форум «Финмаркет» пройдет в Екатеринбурге 12 и 13 мая. По словам организаторов, в этом году форум проходит в формате кейс-конгресса: эксперты вместе с участниками разберут решения для бизнеса и инвестиций.

Спикерами станут профессор МГУ Наталья Зубаревич, основатель «Академии переговоров» Игорь Рызов, генеральный директор финтех-компании «Ньютон Технологии» и автор проекта «Вредный инвестор» Назар Щетинин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, ректор УрФУ Илья Обабков, главный инвестиционный стратег БКС и ведущий программы «Личные деньги» Максим Шеин

и другие. Эксперты расскажут о перспективах региональной экономики, методах ведения переговоров, инвестиционных стратегиях при высокой ключевой ставке, психологии эффективности и развитии искусственного интеллекта в высшем образовании.

Событие пройдет на двух площадках: 12 мая в ККТ «Космос», 13 мая в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Вход на форум бесплатный в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

В прошлом году форум «Финмаркет» собрал 7 тыс. участников из 40 регионов РФ.

