Для достройки проблемных ЖК в Новороссийске могут привлечь нового инвестора

ГК «Черное море» не получила кредитную линию для достройки проблемных многоквартирных домов в Новороссийске. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, в настоящее время администрация рассматривает возможность привлечения нового инвестора к завершению строительства.

Застройщик ГК «Черное море» пытался получить кредитную линию на достройку ЖК «Суджук-Кале-1», «Суджук-Кале-2», «Посейдон-1» и «Посейдон-2», которые изначально возводились компанией ООО «Кубаньжилстрой» с привлечением денежных средств дольщиков, но не были введены в эксплуатацию. На встрече с представителями следственного комитета, краевой администрации и дольщиков было озвучено, что попытки взятия кредитной линии не увенчались успехом.

«Сейчас перед застройщиком стоит задача найти альтернативные пути завершения строительства жилых комплексов. В настоящее время рассматривается вариант привлечения нового инвестора»,— заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Глава города подчеркнул, что строительство объектов будет возобновлено в случае успешного подписания договора. Одновременно с этим, у мэрии Новороссийска сейчас нет полной уверенности о скором выходе новой компании на недостроенные объекты.

По словам Андрея Кравченко, 90% обращений от граждан на линию президента России и губернатора Кубани касались недостроенных ЖК в Новороссийске. Мэр назвал это «действительно сложным проектом».

Конкретные решения, как утверждает глава Новороссийска, должны быть приняты в срок до конца мая. К этому моменту дольщикам пообещали дать четкую информацию о дальнейших действиях по завершению строительства объектов.

Кристина Мельникова