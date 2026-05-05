Новый дизайн «Подорожника» будет посвящен 320-летию Адмиралтейства

В Петербурге 10 мая поступит в продажу лимитированный тираж карт «Подорожник». Новый дизайн будет посвящен 320-летию со дня схода первого корабля со стапелей Адмиралтейства. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

Всего выпустят 25 тысяч экземпляров. Карты будут продаваться во всех кассах метрополитена и в официальных точках СПб ГКУ «Организатор перевозок». Стоимость нового «Подорожника» составит 90 рублей.

До конца июля текущего года власти планируют выпустить еще четыре лимитированных тиража. Каждый будет отмечен специальным символом — знаком якоря, который указывает на связь выпуска с историей судоходства региона.

Карина Дроздецкая