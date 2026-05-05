Дивиденды, которых нет

В Ростовской области суд рассмотрел иск компании «Агрофирма Ново-Покровская» к бизнесменам Александру Галичеву и Андрею Коровайко о взыскании в солидарном порядке убытка в размере более 168 млн руб. Именно эта сумма, по мнению истца, потеряна при перепродаже доли компании.



Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск компании «Агрофирма Ново-Покровская» к бизнесменам Александру Галичеву и Андрею Коровайко о взыскании в солидарном порядке убытка в размере более 168 млн руб. К участию в деле в качестве третьих лиц привлекли ООО «Новые технологии», территориальное управление Росимущества в Ростовской области и АО «Сахарный комбинат Курганинский».

Основанием для обращения в суд послужили доводы о том, что господин Галичев нарушил условия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Новые технологии». Речь шла о несоблюдении заверения об обстоятельствах, ответственность за которое в виде убытков предусмотрена договором. Солидарную обязанность Андрея Коровайко истец обосновывал тем, что он являлся одним из конечных бенефициаров от деятельности обществ, входящих в группу компаний концерна «Покровский», а Александр Галичев, в свою очередь, действовал в его интересах.

Ранее Краснодарский краевой суд поддержал решение об изъятии в пользу государства недвижимости на 28 млрд руб. у бывших бенефициаров некогда одного из крупнейших агрокомплексов «Покровский», работавшего на Кубани и на Дону. Это уже третья волна обращения их имущества в доход РФ.

Из материалов суда следует, что в июне 2022 года Александр Галичев и «Агрофирма Ново-Покровская» заключили договор купли-продажи 50% доли в уставном капитале «Новых технологий». В иске указано, что в июле 2022 года ОАО «СС Племзавод Бейсуг» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании сделки купли-продажи доли недействительной. Истец утверждал, что господин Галичев и агрофирма нарушили преимущественное право ООО «Новые технологии» на покупку доли по цене предложения третьему лицу. В то же время компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском к агрофирме и Александру Галичеву о переводе прав и обязанностей покупателя части доли, мотивируя это аналогичным нарушением преимущественного права.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Агрофирма Ново-Покровская» зарегистрирована в Краснодарском крае и работает с декабря 2003 года. Основной профиль компании — выращивание зерновых культур. С декабря 2023 года управление компанией перешло к ООО «Агрокомплекс Лабинский». Единственным учредителем является ООО «Мегатэк». Финансовые показатели «Агрофирмы Ново-Покровской» демонстрируют нестабильность. В 2025 году выручка составила 659,4 млн руб., что на 37% ниже уровня 2024 года (1,05 млрд). Чистый убыток достиг 202 млн руб., тогда как годом ранее была зафиксирована прибыль в 265,8 млн руб.

Истец заявил, что выдача заверения предполагает «активную роль стороны, направленную на убеждение контрагента в достоверности информации». По мнению истца, бизнесмен намеренно ввел агрофирму в заблуждение относительно гарантий. Целью приобретения доли в ООО «Новые технологии» являлось получение владения в ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский». Истец является бенефициарным владельцем 38% акций этого комбината. Согласно балансу ЗАО «Сахарный комбинат Курганинский» за 2021 год, нераспределенная прибыль (дивиденды акционера) составила 444 млн руб. Исходя из этого, истец и рассчитал упущенную выгоду в размере 168 млн руб.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о приостановлении производства по делу и полностью отказал в иске.

Как пояснил «Ъ-Ростов» старший юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс, суд отказал в иске сразу по нескольким основаниям, среди которых главное — отсутствие права на иск.

«На момент рассмотрения спора доля ООО «Агрофирма Ново-Покровская» в уставном капитале ООО «Новые технологии» была изъята в доход государства в рамках дел о конфискации активов группы концерна «Покровский». Суд указал, что иск о взыскании убытков, связанных с активами общества, может предъявить только действующий участник этого общества. Утрата статуса участника является достаточным основанием для отказа в иске. Вторым основанием является то, что истец знал о продаже долей нескольким покупателям, а значит — не мог ссылаться на нарушение заверений продавца об эксклюзивности сделки. По материалам другого дела суд установил, что сам истец предоставлял в то дело переписку, которая свидетельствовала о заранее согласованном разделении бизнеса между бенефициарами», — отметил юрист.

Кроме того, в рамках судебного разбирательства истец не доказал факт наличия убытков. Истец требовал 168,7 млн руб. как долю нераспределенной прибыли АО «Сахарный комбинат Курганинский», однако суду были представлены протоколы общих собраний акционеров за 2020, 2021 и 2022 годы, из которых следовало, что участники единогласно голосовали за направление прибыли на пополнение оборотных средств — то есть, дивиденды никогда и не распределялись. Следовательно, упущенная выгода не существовала реально, пояснил господин Гейтс.

Юрист также рассказал «Ъ-Ростов», что дело имеет минимальные перспективы для пересмотра, так как суд привел сразу несколько независимых друг от друга оснований для отказа, каждого из которых по отдельности достаточно для отклонения иска.

«Шансы на успех невысоки также по той причине, что суд опирался на вступившие в силу судебные акты по другим делам, ключевые выводы суда основаны на доказательствах, представленных самим истцом в других делах, а протоколы собраний прямо опровергают факт существования упущенной выгоды»,— отметил Владислав Гейтс.

Константин Соловьев